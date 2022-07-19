Канберра, 19 июля, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Австралийских работодателей снова призвали разрешить удаленную работу из дома и рассматривать ношение масок для тех сотрудников, кто остается в офисах, как «очень значительную» меру против новой волны распространения коронавируса. Об этом 19 июля сообщил телеканал Nine News.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Сейчас каждую неделю сотни тысяч австралийцев заражаются различными подвидами «Омикрона».

В свою очередь 19 июля министр здравоохранения Австралии Марк Батлер забил тревогу на пресс-конференции о количестве случаев заболевания COVID-19 в стране, поскольку новая волна пандемии на континенте в сочетании со всплеском случаев гриппа оказывает повышенное давление на систему здравоохранения.

«На сегодняшний день с ковидом в больницах лежат более 5200 австралийцев … Мы наблюдаем сотни и сотни тысяч австралийцев, который заражаются [коронавирусом] каждую неделю в течение этой волны», — сказал Батлер.