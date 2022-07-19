Таллин, , 11:33 — REGNUM

Спа SocialButterflyMMG

Находящийся в курортном городе Нарва-Йыэсуу (северо-восточная Эстония) Noorus SPA Hotel сообщил о возможном сокращении 183 сотрудников и закрытии на зиму. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на члена правления популярного СПА-центра Дмитрия Антонова.

По его словам, причиной такого решения стало резкое увеличение стоимости электро- и теплоэнергии. Если в январе 2021 года счет за электричество составлял 18 131 евро и за газ — 21 625 евро, то в январе 2022 года счет за электричество оказался в три, а за газ — в пять раз больше. При таких ценах деятельность СПА-центра становится нерентабельной, заявил Антонов.

Он добавил, что «время идет, а становится все сложнее. Правительство предупреждает о тяжелой зиме в связи с повышением цен на энергоносители. В таких условиях мы не сможем продолжать, нецелесообразно работать в ущерб компании».

Небольшая надежда на сохранение бизнеса связана с вероятностью получения госпомощи от нового правительства Эстонии: «Новый правительственный коалиционный договор содержит положения, которые дают надежды на продолжение хозяйственной деятельности не в ущерб бизнесу. В случае его выполнения, возможно, получится избежать «черного сценария».