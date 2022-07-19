Стокгольм, , 12:00 — REGNUM Пилоты и авиакомпания SAS («Скандинавские авиалинии») подписали новое трудовое соглашение. Это означает, что забастовка закончилась, сообщил ранним утром 19 июля сообщил телеканал SVT.

Переговоры Callkeeper.ru

Представители профсоюзов пилотов из Дании, Швеции и Норвегии, а также SAS продемонстрировали готовность к конструктивному диалогу и искусство ведения переговоров, поскольку стороны сидели в переговорной весь день 18 июля, а о сделки было сообщено только под ночь.

Остановка рейсов, по собственным расчетам SAS, обходилась авиакомпании в 100–130 миллионов шведских крон в день или порядка 10–13 миллионов долларов США. За две недели забастовки 900 пилотов каждый день страдали до 30 000 пассажиров.

В то же время отмечается, что трудовое соглашение (другими словами, коллективный договор) подписано, но профсоюзы пилотов Дании, Швеции и Норвегии должны будут его утвердить в течение ближайших недель.

Читайте развитие сюжета: «Шведские авиалинии» начали работать в штатном режиме