Таллин, 19 июля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Рыночные меры не способны в должной степени разрешить серьезные проблемы, возникшие у местных властей Эстонии из-за перебоев с поставками газа, ситуация является чрезвычайной. Об этом говорится в обращении к правительству страны Союза городов и волостей страны (ELVL).

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

По сообщению портала новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR, союз ELVL раскритиковал озвученную недавно министерством экономики и коммуникаций позицию, согласно которой решение чрезвычайных ситуаций, вызванных перебоями с поставками газа, является задачей местных самоуправлений.

«Мы считаем, что ситуация, когда работа централизованного теплоснабжения может быть прервана из-за нехватки газа по всей стране, не может быть решена на уровне местного самоуправления», — заявил глава организации, представляющей интересы местных властей, Вейкко Лухалайд.

Он напомнил, что альтернативой газу могут быть только другие виды топлива, но для их использования требуется разрешение Департамента окружающей среды, для которого, в свою очередь, нужно решение о чрезвычайной ситуации.

Лухалайд также отметил, что в случае получения разрешения на использование сланцевого масла им еще нужно будет запастись. Однако объемы сланцевого масла также ограничены из-за уже подписанных договоров.

«Предлагаем министерству экономики и коммуникаций принять решение о чрезвычайной ситуации со снабжением природным газом», — говорится в обращении ELVL к министерству.