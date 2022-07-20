Красногорск, , 13:02 — REGNUM Благодаря участию в национальном проекте «Производительность труда», рост производства мебели в Московской области за первое полугодие 2022 года (по сравнению с аналогичным периодом 2021 года) составил 8,1%. Как пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московкой области Екатерина Зиновьева, мебельная промышленность в Подмосковье находится в стадии интенсивного развития.

Мебель Цитата с сайта mii. mosreg.ru

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«Сегодня это уже отражается на результатах производства — за первые пять месяцев этого года производство мебели в регионе выросло на 8,1%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем отгруженной продукции предприятиями мебельной промышленности Подмосковья за отчетный период составил 29,7 млрд рублей», — сообщила Зиновьева.

Вместе с тем, зампред отметила, что сейчас в регионе реализуется целый ряд проектов в мебельной промышленности, которые обеспечат дальнейший рост производства в этой сфере. Например, фабрика мебели MOON (ООО «Живые диваны») реализует проект строительства завода по производству изделий из металла и пластика для мебельной отрасли. Инвестиции в проект оцениваются в 2 млрд рублей.

Компания MKR Group в апреле 2022 года приобрела земельный участок для реализации проекта по расширению производства офисной и бытовой мебели. Плановый объем инвестиций в проект MKR Group превышает 100 млн рублей.

Несколько новых мебельных производств было запущено в Подмосковье в прошлом году. Так, компания «Т. Б. М.» закончила пятую очередь строительства комплекса по производству комплектующих для производства окон, дверей и мебели. Производственный объект по сборке мягкой мебели ввела в эксплуатацию компания «Мебель Импэкс Опт».

Кроме того, подмосковные предприятия мебельной промышленности развивают и внутренний потенциал. В частности, компании «Артис-21» и «Дмитровский мебельный комбинат» являются участниками национального проекта «Производительность труда».

Таким образом, сегодня мебельная промышленность Московской области активно развивается, обеспечивая рост производственных показателей отрасли.

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Производительность труда» призван обеспечить 5%-й ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики.