Москва, , 11:22 — REGNUM Жители России оценивают положение специалистов в обществе в сфере информационных технологий (IT) на 5,10 балла из максимальных 7 баллов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Сфера IT (сс) Kevin Ku

Профессии в IT-сфере выглядит более доходной в представлениях женщин — 5,48 балла против 5,25 у мужчин, граждан старше 35 лет — 5,54—5,55 балла, жителей Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников - 5,69-5,61 балла.

Уровень доверия IT-специалистам участники опроса оценили на 4,37 балла из 7 возможных. Показатель выше среди молодых людей (4,88), женщин (4,57 против 4,13 у мужчин)и граждан с хорошим материальным положением (4,63).

Опрос по телефону проведён 5 июля 2022 года. Опрошены 1602 жителя РФ от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, российское правительство всерьёз озабочено оттоком специалистов в IT-сфере.

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