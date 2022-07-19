Брянск, 19 июля 2022, 11:21 — REGNUM Село Новые Юрковичи, расположенное в Брянской области неподалёку от границы с Украиной, оказалось под обстрелом. Об этом 19 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодня с 5 утра с территории Украины велся артиллерийский обстрел села Новые Юрковичи Климовского района», — написал глава региона в личном телеграм-канале.
Село находится в полутора километрах от границы российского региона с Черниговской областью Украины.
Отмечается, что при артобстреле никто не пострадал, однако повреждён участок автомобильной дороги.