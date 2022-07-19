Киев, , 11:13 — REGNUM Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что Киев ждёт от Вашингтона дальнобойных снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Алексей Данилов President.gov.ua

Данилов рассказал, что Украина уже начала получать снаряды для HIMARS, которые отправляются дальше, чем это было вначале.

«И будем надеяться, что то, что нам нужно, той дальности, в ближайшее время появится на территории нашей страны», — приводит ТАСС слова секретаря СНБО.

При этом точные сроки и объёмы поставок Данилов не назвал.

Как сообщало ИА REGNUM, замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев допустил создание международного органа по расследованию американских поставок оружия, в том числе на Украину.