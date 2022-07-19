Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Установление предельных цен на российскую нефть, которое обдумывают США и другие страны, может обернуться против самих инициаторов, сообщает 19 июля CNBC.

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«На мой взгляд, это нелепая идея, — считает содиректор Института анализа глобальной безопасности Гэл Луфт. — Она игнорирует тот факт, что нефть — это заменимый товар».

Ограничение цены на российскую нефть с целью уменьшить доходы России и при этом снизить стоимость нефти для потребителей Луфт сравнил с походом в магазин, когда покупатель просит продавца взять за товар меньше денег, чем указано на ценнике.

«Нефтяной рынок работает не так, — сказал он. — Это очень сложный рынок, вы не можете заставить цены упасть».

Скорее всего, произойдет то, что Россия ограничит добычу и создаст искусственный дефицит на рынке, прогнозирует он.

«Те европейцы и американцы, которые говорят о 40 долларах за баррель, получат 140 долларов за баррель, — предупредил Луфт. — Невозможно обмануть закон спроса и предложения, как и законы гравитации, когда речь идет о заменимом товаре».

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