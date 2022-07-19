Калуга, 19 июля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Два новых случая падежа домашней птицы зарегистрированы в личных подсобных хозяйствах деревни Терентьево Малоярославецкого района и села Хвастовичи, сообщает 19 июля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на комитет ветеринарии при правительстве Калужской области.

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Предварительный диагноз — высокопатогенный птичий грипп. Пробы патологического материала направлены на исследование в областную ветеринарную лабораторию.

В Калужской области пока официально подтверждено восемь случаев гриппа птиц: в селе Льва Толстого Дзержинского района, селе Антопьево Бабынинского района, деревне Хватово Сухиничского района, городе Белоусово Жуковского района, селе Совхоз «Боровский» Боровского района и в сёлах Коллонтай и Поречье Малоярославецкого района и калужской пригородной деревне Козлово, В этих населённых пунктах постановлением губернатора введен карантин. В карантинную зону по птичьему гриппу также попали «ПРОДО птицефабрика Калужская» с филиалом в Малоярославецком районе и производственная площадка «Птицефабрика в Белоусово».