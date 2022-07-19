Ярославль, 19 июля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Ярославле переход общественного транспорта на брутто-контракты может продолжиться в 2022 году. Средства на это готов готов выделить региональный бюджет. Правительство области утвердило методику распределения межбюджетных траснфертов на организацию работы муниципального транспорта, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Раньше таких трансфертов Ярославль не получал, финансируя расходы на общественный транспорт из местного бюджета.

yarregion.ru Новый автобус в Ярославле

Массовый переход на брутто-контракты, который предполагает замену автобусов в областном центре на новые, планируется начиная с 2023 года, когда транспортные полномочия перейдут на уровень региона. Однако начаться этот процесс может раньше.

Постановление правительства предполагает, что уже в 2022 году местные бюджеты могут получить трансферт на организацию работы транспорта. Однако это касается лишь муниципальных образований с численностью свыше 500 тысяч человек. Под это требование подходит только Ярославль. Речь идёт именно о брутто-контрактах, так как в методике указана стоимость километра пробега — не более 30 рублей. Именно за километраж будут получать перевозчики плату из бюджета в рамках брутто-контрактов.

Преполагается, что софинансирование областного бюджета транспортных расходов Ярославля может составить не более 60%. Для этого городским властям необходимо заключить соглашение с правительством региона.

Каких именно маршрутов коснётся новшество в 2022 году, пока неясно. Конкурсы на новые контракты ещё не объявлены. Пилотный 176-й маршрут от Ярославля Главного до Щедрино запущен в середине июля.