Берлин, 19 июля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. На 57-м году жизни скончалась украинская актриса Руслана Писанка. Об этом сообщает телеканал ТСН.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

Женщина находилась в Германии, там врачи выявили у неё тяжёлое заболевание.

Писанка получила известность в качестве участницы телепроектов на территории России и на Украине. Одним из её партнёров был президент Украины Владимир Зеленский.

В кинематографе наиболее известны её роли в сериале «Сваты» и комедии «Ржевский против Наполеона».