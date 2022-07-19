Москва, , 10:48 — REGNUM Взяв разгон от февральских минимумов, отмеченных на прошлой неделе, нефть резко рванула на север, прибавив по итогам сессии 18 июля почти 5%, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Хранилище нефти Publicdomainpictures.net

«Нефть марки Brent сохраняет боевой настрой и сегодня, 19 июля, отстаивает уровень $106 за баррель, хотя импульс роста несколько замедлился.

Общий позитивный настрой инвесторов сыграл на руку нефтяному рынку. Игроки продолжают пересматривать свои ожидания относительно будущей политики Федрезерва и теперь почти не прогнозируют повышение ставки на 1% в ходе ближайшего заседания.

Одновременно это давит на доллар, тем самым оказывая черному золоту дополнительную поддержку.

Также свою лепту в нефтяное ралли внести растущие опасения относительно сокращения поставок энергоносителей из России. Страхи усилились после новости о том, что Газпром объяви о форс-мажоре в отношении поставок в Европу как минимум одному крупному потребителю.

Теоретически все это предвещает продолжение подъема фьючерсов в краткосрочной перспективе. Однако угасание спроса на риск противоречит такому прогнозу.

После первоначального подъема индексы Уолл-стрит ушли в минус накануне, а Азия провела сегодняшнюю сессию преимущественно на отрицательной территории.

Поскольку нефть вернулась к корреляции с рисковыми настроениями, такой настрой игроков не предполагает повторения вчерашнего ралли.

Более того, есть риск фиксации прибыли, который может реализоваться на попытках пробоя уровня $107. Впрочем, медвежий потенциал представляется ограниченным на данном этапе», — пояснил эксперт.

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