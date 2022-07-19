Лондон, 19 июля, 2022, 10:44 — ИА Регнум. Член парламента Том Тугендхат занял последнее место в голосовании и выбыл из гонки за право сменить ушедшего в отставку Бориса Джонсона на посту лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны, сообщает 19 июля Financial Times.

UK Government Риши Сунак

Первое место занял бывший министр финансов Риши Сунак со 115 голосами, за ним следуют младший министр по торговле Пенни Мордонт с 82, министр иностранных дел Лиз Трасс с 71 и бывший министр по делам равноправия Кеми Баденох с 58.

По сравнению с прошлым туром Мордонт потеряла один голос, тогда как Сунак набрал 14.

Следующие голосования членов парламента состоятся на этой неделе, причем каждый раз будет выбывать один кандидат. Последние два кандидата будут вынесены на голосование членов Консервативной партии, и результат будет объявлен 5 сентября.

Дебаты, которые должны были состояться вечером 19 июля, были отменены после того, как Сунак и Трасс отказались в них участвовать. Некоторые члены парламента обеспокоены тем, что позиции партии могут пострадать из-за критических замечаний, высказанных кандидатами в адрес друг друга на предыдущих дебатах.