Москва, 19 июля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Украинский журналист, известный интервьюер Дмитрий Гордон объявлен в розыск, следует из базы данных МВД России.

Kmr.gov.ua Журналист Дмитрий Гордон

В информации на портале указано, что розыск ведётся по статье Уголовного кодекса РФ. Номер статьи не уточняется.

Ранее в отношении Дмитрия Гордона возбудили уголовные дела в Следственном комитете России за публичные призывы к развязыванию войны и действия, направленные на возбуждении ненависти и вражды, а также распространение заведомо ложной информации о Вооружённых силах России (ч. 2 ст. 354, п. «б» ч. 2 ст. 282, п. «а» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее МВД России объявило в Розыск телеведущего Евгения Киселёва (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).