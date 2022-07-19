Москва, 19 июля, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В России с 1 августа 2022 года произойдёт обязательный ежегодный перерасчёт пенсий работающих пенсионеров. Размер пенсии увеличится почти у 7,3 млн пенсионеров, пишет 19 июля «Российская газета».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

Так, пенсионеры, которые работали на протяжении предшествующего перерасчёту года, смогут получить максимальную прибавку в 314,07 рубля. Перерасчёт произойдёт автоматически, никаких дополнительных заявлений пенсионерам подавать не нужно.

Издание отмечает, что это не индексация пенсии, а регулярный перерасчёт страховых выплат по старости для таких категорий граждан. Сумма зависит от количества начисленных пенсионных баллов.

Как сообщало ИА REGNUM, вариант индексации пенсий неработающих пенсионеров в течение трех лет предложил Минтруд России.

Читайте подробнее: Минтруд России предложил вариант индексации пенсий на три года — РБК