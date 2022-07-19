Нижний Новгород, 19 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. По факту происшествия в пятиэтажном доме на улице Баумана, 50 начата прокурорская проверка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства Нижегородской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Таракан на кухне в аварийном доме

По предварительным данным, хлопок с последующим разрушением межквартирной перегородки и стекол трех оконных проемов произошел после распыления в одном из помещений квартиры на третьем этаже аэрозоля от насекомых.

Прокуратура планирует установить все обстоятельства инцидента. По результатам проверки в случае наличия оснований будет предпринят комплекс мер прокурорского реагирования.

По данным telegram-канала Ni Mash, жильцы квартиры пытались вывести тараканов, распылив инсектицид в кухне. Один из членов семьи пошел мыться и прибавил температуру в колонке. Пары вещества из аэрозоля сдетонировали и произошел взрыв.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате инцидента никто не пострадал. Из здания эвакуировали 37 жильцов двух подъездов, в том числе шесть детей.

Ранее доследственную проверку по факту происшествия начали в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

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