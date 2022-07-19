Ярославль, 19 июля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Кировский районный суд Ярославля вынес приговор женщине, обвинённой в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ярославской области.

Кировский районный суд

«Из материалов дела следует, что осужденная в период с 2013 по 2019 год через подставные коммерческие организации в интересах сторонних лиц осуществила «обналичивание» денежных средств на сумму свыше 350 миллионов рублей. В результате незаконной банковской деятельности обвиняемой получен преступный доход в сумме более 21 миллиона рублей», — сообщили в УФСБ.

Преступление выявили сотрудники Федеральной службы безопасностию Женщина полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.