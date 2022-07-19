Москва, , 10:13 — REGNUM Сегодня, 19 июля, президент России Владимир Путин с рабочим визитом посетит Исламскую Республику Иран, сообщается на сайте Кремля.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Глава Российского государства прибудет в Иран для участия в трёхсторонней встрече глав государств — гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

В ходе визита Путин проведет переговоры с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Будут рассмотрены совместные шаги для установления прочного мира и стабильности в Сирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, президент России Владимир Путин посетит Иран с официальным визитом в ближайшие дни.

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