«Злостная провокация» — Нэнси Пелоси планирует визит на Тайвань
Вашингтон, 19 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена посетить Тайвань, дабы продемонстрировать поддержку Тайбэю, несмотря на недовольство официального Китая, сообщает 19 июля Financial Times.
Шесть осведомленных источников подтвердили, что Пелоси отправится с делегацией на Тайвань в августе 2022 года. 82-летняя законодательница из Калифорнии отменила предыдущий визит в апреле из-за заражения коронавирусом.
Пелоси станет самым высокопоставленным законодателем США, посетившим остров с 1997 года, когда там побывал один из ее предшественников на посту спикера — республиканец Ньют Гингрич.
Ее визит состоится в момент ухудшения дипломатических отношений между США и Китаем.
В апреле министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что визит Пелоси будет «злостной провокацией».
Три человека, знакомых с ситуацией, сказали Financial Times, что Белый дом выразил обеспокоенность по поводу поездки, так как она должна состояться в тот же месяц, что и годовщина основания Народно-освободительной армии Китая, которая отмечается 1 августа. Кроме того, в настоящее время президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин готовятся провести онлайн-встречу в ближайшие недели.