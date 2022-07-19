Вашингтон, 19 июля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси намерена посетить Тайвань, дабы продемонстрировать поддержку Тайбэю, несмотря на недовольство официального Китая, сообщает 19 июля Financial Times.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Шесть осведомленных источников подтвердили, что Пелоси отправится с делегацией на Тайвань в августе 2022 года. 82-летняя законодательница из Калифорнии отменила предыдущий визит в апреле из-за заражения коронавирусом.

Пелоси станет самым высокопоставленным законодателем США, посетившим остров с 1997 года, когда там побывал один из ее предшественников на посту спикера — республиканец Ньют Гингрич.

Ее визит состоится в момент ухудшения дипломатических отношений между США и Китаем.

В апреле министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что визит Пелоси будет «злостной провокацией».

Три человека, знакомых с ситуацией, сказали Financial Times, что Белый дом выразил обеспокоенность по поводу поездки, так как она должна состояться в тот же месяц, что и годовщина основания Народно-освободительной армии Китая, которая отмечается 1 августа. Кроме того, в настоящее время президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин готовятся провести онлайн-встречу в ближайшие недели.