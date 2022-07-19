Херсон, 19 июля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Херсонской области уничтожены практически все диверсионно-разведывательные группы, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

Он рассказал, что сами группы практически все уничтожены, а их пособники находятся в тюрьмах.

«Касательно диверсионно-разведывательных групп, покушений на меня, моих коллег, убийства моих коллег, скажу откровенно: практически все группы уничтожены, пособники находятся в тюрьмах», — сказал чиновник.

Он пообещал также разобраться с новыми группами, которые могут попасть на территорию региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации Херсонской области предложили Киеву забыть о регионе.