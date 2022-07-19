Улан-Удэ, , 10:05 — REGNUM Власти Бурятии и Узбекистана намерены намерены и дальше увеличивать ообъемторгового оборота между территориями. Подробности с совещания, где обсудили развитие межрегионального сотрудничества, сообщает сайт властей Бурятии.

Бурятия Иван Шилов © ИА REGNUM

По оценке первого заместителя председателя бурятского правительства Всеволода Мухина, для республики визит делегации из Узбекистана очень важен и отметил, что за 2021 год между Республикой Узбекистан и Республикой Бурятия отмечалось увеличение объема торгового оборота более чем на 15%.

«Сейчас мы договорились с коллегами о том, что продолжим эту работу, пришли к единой позиции о том, что наши торгово-экономические отношения должны развиваться и главное, что нам есть куда развиваться. Тот потенциал, который набран — это не предел. Правительство Бурятии подготовит сводный перечень предложений и продолжим работу через генконсульство Узбекистана, в ответ также ждем бизнес-миссии», — пояснил Всеволод Мухин.

Основной точкой соприкосновения станет налаживание прямых контактов с определенным регионом Узбекистана для более динамичного и сотрудничества.

«Основной целью нашего визита является налаживание двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и России, с Бурятией мы определим регион для налаживания прямых торгово-экономических связей. В ходе встречи с руководством региона был обсужден целый ряд вопросов, которые направлены на дальнейшее развитие нашего межрегионального сотрудничества», — сказал генеральный консул Республики Узбекистан в г. Новосибирск Тимур Рахманов.

Напомним, за 11 месяцев 2021 года прирост населения Бурятии за счёт международной миграции составил 830 человек. Наибольшую часть в миграционном приросте населения составляют мигранты из Киргизии — 216, Узбекистана — 140 и Таджикистана — 124 человека.

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