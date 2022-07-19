Улан-Удэ, 19 июля, 2022, 10:05 — ИА Регнум. Власти Бурятии и Узбекистана намерены намерены и дальше увеличивать ообъемторгового оборота между территориями. Подробности с совещания, где обсудили развитие межрегионального сотрудничества, сообщает сайт властей Бурятии.

Иван Шилов ИА REGNUM Бурятия

По оценке первого заместителя председателя бурятского правительства Всеволода Мухина, для республики визит делегации из Узбекистана очень важен и отметил, что за 2021 год между Республикой Узбекистан и Республикой Бурятия отмечалось увеличение объема торгового оборота более чем на 15%.

«Сейчас мы договорились с коллегами о том, что продолжим эту работу, пришли к единой позиции о том, что наши торгово-экономические отношения должны развиваться и главное, что нам есть куда развиваться. Тот потенциал, который набран — это не предел. Правительство Бурятии подготовит сводный перечень предложений и продолжим работу через генконсульство Узбекистана, в ответ также ждем бизнес-миссии», — пояснил Всеволод Мухин.

Основной точкой соприкосновения станет налаживание прямых контактов с определенным регионом Узбекистана для более динамичного и сотрудничества.

«Основной целью нашего визита является налаживание двустороннего сотрудничества между Узбекистаном и России, с Бурятией мы определим регион для налаживания прямых торгово-экономических связей. В ходе встречи с руководством региона был обсужден целый ряд вопросов, которые направлены на дальнейшее развитие нашего межрегионального сотрудничества», — сказал генеральный консул Республики Узбекистан в г. Новосибирск Тимур Рахманов.

Напомним, за 11 месяцев 2021 года прирост населения Бурятии за счёт международной миграции составил 830 человек. Наибольшую часть в миграционном приросте населения составляют мигранты из Киргизии — 216, Узбекистана — 140 и Таджикистана — 124 человека.

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