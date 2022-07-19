Калуга, 19 июля 2022, 11:47 — REGNUM Серийное производство российских транспортно-логистических роботов грузоподъемностью до 20 тонн намерено запустить АО «Калугаприбор» (Концерн «Автоматика» ГК «Ростех»). Оборудование позволит автоматизировать работу складов и упростить логистические операции на промышленных предприятиях. Об этом 19 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию АО «Концерн «Автоматика».
Решение представляет собой автоматизированный управляемый транспортер с электроприводом, передвигающийся в автономном режиме по заданной траектории.
Проект реализуется в рамках корпоративного бизнес-акселератора «Ростеха» и одобрен к финансированию. Первые логистические роботы планируется выпустить в 2023 году. При производстве будут использоваться российские комплектующие и программное обеспечение.
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