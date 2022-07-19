Нижний Новгород, , 10:04 — REGNUM По факту хлопка неизвестного вещества в пятиэтажном доме на улице Баумана, 50 начата доследственная проверка. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Нижегородской области.

Последствия взрыва на улице Баумана в Нижнем Новгороде пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области

В настоящее время следователи проводят весь необходимый комплекс мероприятий для установления причин и обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне вечером в пятиэтажном доме произошёл взрыв неизвестного вещества. В следствие этого обрушилась межквартирная перегородка, а также разрушены три стекла оконных проемов. В результате инцидента никто не пострадал. Из здания эвакуировали 37 жильцов двух подъездов, в том числе шесть детей.

Читайте также: В многоквартирном доме в Нижнем Новгороде произошёл взрыв