Москва, , 10:02 — REGNUM Во многих странах Европы с начала июля установилась аномальная жара. В ряде стран бушуют крупные лесные пожары, сообщили в Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Рис. 7. Карта Европы со странами и столицами

Так, экстремально высокие температуры воздуха за последние две недели фиксированы в Португалии (до 47°C)), Италии (выше 40 °C), Франции выше (34 °C), Греции (до 40 °C), Испании (до 42 °C) и Британии (до 40 °C).

Также страдают от жары и засухи Швейцария, Бельгия, Нидерланды и Германия. В начале текущей недели (19 июля) температура воздуха в Западной и Центральной Европе может достигнуть 38-39 °C.

Аномальная жара уже привела к сотням смертей. В частности, в Испании от жары умерли более 500 человек. В Италии из-за засухи объявили чрезвычайное положение в северных регионах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 23−24 июля, повышение до +40 ожидается в Милане, Болонье, Флоренции и ряде других городов Италии.

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