Москва, 19 июля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Министерство финансов РФ обновило концепцию бюджетного правила, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источник.

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По данным СМИ, в новой концепции предполагается цена отсечения в 60 долларов за баррель и объём добычи на уровне 9,5 млн баррелей в сутки.

В прежней редакции концепции предусматривались параметры отсечения на уровне 40 долларов за баррель с учётом индексации на 2% с 2018 года При этом предполагалось, что объём добычи должен составить 10,5 млн баррелей в сутки.

В приведённых данных экспертов говорится, что закупки валюты скажутся на курсе рубля.