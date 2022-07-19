Барнаул, 19 июля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю 19 июля известило об ухудшении погодных условий из-за аномально жаркой погоды. По данным синоптиков, с 21 по 25 июля 2022 года температура воздуха в в регионе местами понимается до +30 °C выше.

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Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает правила безопасности в условиях сильной жары: не находитесь долго на солнце, прячьтесь в тень; во время сильной жары нужно носить светлую одежду, головной убор обязателен; пейте больше воды.

Как сообщало ИА REGNUM, данным Алтайского ЦГМС, с 19 по 22 июля в регионе местами ожидается высокая пожароопасность (4 класс), в Рубцовском районе сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс).

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