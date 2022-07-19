Вологда, , 09:51 — REGNUM

В селе Нелазском Череповецкого района Вологодской области начались работы по реставрации храма Успения Пресвятой Богородицы.

Храм — один из знаковых объектов Вологодской области и всего Русского Севера, памятник русского деревянного зодчества, объект культурного наследия России федерального значения.

Был построен в 1694 году и до середины XIX века сохранял первоначальный облик. Ранее храм входил в состав Нелазского ансамбля, который также включал каменную церковь во имя Архистратига Михаила (сохранилась до наших дней), каменную колокольню, деревянные часовню и кельи, а также амбар для хранения хлеба.

Церковь много раз обновлялась, но сохранила первоначальный вид отдельных элементов конструкции, а также общую композицию. В 2019 году Министерство культуры РФ включило храм в список 100 наиболее ценных памятников деревянного зодчества.

В настоящее время рабочие «Поморской плотницкой школы» из Архангельска возводят леса вокруг храма. Они снимут обшивку, чтобы оценить состояние сруба и наметить план работ.

Реставраторам предстоит воссоздать облик храма, сложившийся к XIX — началу XX века. Работы будут проводится в несколько этапов. Прежде всего, будут восстановлены конструктивные элементы здания, усилен фундамент, заменены сгнившие участки бревен сруба и перекрытий, отремонтирован пол, укреплена кровля.

Также запланированы работы по благоустройству: вырубка кустарника и деревьев, которые мешают естественной вентиляции храма, устройство тротуаров, освещения и ограждения территории. Будет восстановлен первоначальный цвет храма — белый. В дальнейшем планируется отреставрировать монументальную живопись, которая сохранилась на западной стене храма.

Завершить реконструкцию планируется в 2024 году. Из федерального бюджета на восстановление храма выделено 67,1 млн рублей. Компания «ФосАгро» выполнит благоустройство территории, профинансирует изготовление необходимой для храма утвари, а также окажет поддержку реставраторам.

«Когда возник вопрос о ремонте храма в Нелазском, мы сделали все возможное, чтобы ускорить этот проект, — рассказывает генеральный директор АО «Апатит» (Группа «ФосАгро») Александр Гильгенберг. — Огромную работу проделали наши архитекторы, взяв шефство над реставрационными работами. Сохранение культурного наследия, традиционных духовных ценностей в регионах присутствия компании — очень важное дело. По мере возможностей мы поддерживаем подобные проекты, оказываем помощь в восстановлении храмов и монастырей».

Начатой на площадке работе предшествовала тщательная подготовка — еще в марте 2019 года специалисты компании провели осмотр церкви. Затем предприятие заключило договор с подрядной организацией «Вологдареставрация» на разработку научно-проектной документации по реставрации церкви.

Готовящийся к реставрации храм посетил лично Епископ Череповецкий и Белозерский Игнатий.

«Мы благодарим Бога, что в нашей епархии сохранилось такое наследие — это храм необычайной красоты, сложнейшей архитектуры. Во всей России подобных памятников древнего зодчества осталось очень мало, — поделился Владыка Игнатий. — Необходимость реставрации назрела давно. Однако если подойти к делу неумело, недостаточно бережно, можно легко повредить эту хрупкую красоту. Чтобы организовать такой сложный ремонт, нужно провести достаточно много технической и юридической работы. Дело сдвинулось с места только благодаря руководству и сотрудникам ФосАгро, их профессионализму, отзывчивости и добрым сердцам. Без этой помощи мы бы не справились».

Поддержка православных святынь — одно из приоритетных направлений благотворительной деятельности ФосАгро. Компания оказывает помощь в строительстве и восстановлении православных храмов в России и за рубежом. По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла компания возрождает традицию строительства заводских храмов, которая существовала в России до революции. Эта работа ведется с 2016 года. Прихожанами заводских храмов теперь являются более 20 тысяч человек.

За активное участие в процессе реставрации церкви Успения компанию «ФосАгро» поблагодарил глава Череповецкого района Роман Маслов:

«Это очень большое событие не только для Череповецкого района, но и для Вологодской области, и в целом для России. Мы знаем ФосАгро как социально-ответственный бизнес, помимо корпоративных социальных программ, компания реализует множество благотворительных проектов в городах и регионах присутствия, в том числе занимается сохранением и возрождением традиционных православных ценностей. Я уверен, мы вместе мы удачно справимся со стоящей перед нами задачей — сохранить уникальный храм — памятник русского деревянного зодчества. Уверен, что, когда объект будет реконструирован, восстановлен, он станет центром притяжения не только туристов, но и паломников».