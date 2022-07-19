Абакан, 19 июля, 2022, 09:45 — ИА Регнум. По состоянию на 19 июля в Хакасии вылечены ещё 17 пациентов с коронавирусом. Как сообщает официальный сайт региона, также за сутки в республике лабораторно подтверждены семь новых случаев COVID-19 (Абакан и Черногорск — по 3, Саяногорск — 1). Один случай инфицирования выявлен при обследовании заболевших внебольничной пневмонией.

Павел Соболев ИА REGNUM Коронавирус

Всего с начала года в Хакасии выявлено 34 495 случаев COVID-19. Коэффициент распространения инфекции за 4 дня — 1,5, за 7 дней — 1,4.

Амбулаторно лечатся 72(+12) пациента, проходят лечение в стационаре 12(-2) человек: на аппаратах ИВЛ ни одного человека.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 18 июля, в Хакасии выздоровел только один ковид-пациент.

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