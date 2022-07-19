Законопроект о единой соцкарте разработали в Госдуме
Москва, 19 июля, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого разработали законопроект о единой дисконтной социальной карте. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.
Иван Шилов ИА REGNUM
Госдума
«Скидки по ней можно будет получать по аналогии с новгородской «Заботой», — отметил Нилов.
Парламентарии направили законопроект в правительство и ждут официальное заключение, чтобы внести на рассмотрение Госдумы.
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