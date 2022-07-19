Абакан, , 09:37 — REGNUM Правительство Хакасии 19 июля известило о ситуации с пожарами в регионе, отметив, что по сравнению с зимним периодом, количество возгораний летом оказалось значительно меньше. Так, по оперативным данным, с начала года в Хакасии потушено 1922 пожара, в результате погибли 26 человек, травмированы 25, спасены 74. Наибольшее число пожаров зарегистрировано в Абакане, Усть-Абаканском районе, Черногорске, Ширинском районе и Саяногорске.

Пожар Пресс-служба ГУ МЧС

Свыше 70% от общего числа пожаров связано с неосторожностью в обращении с огнем (возгорания мусора, палы травы и степные пожары, курение и прочее.).

С начала лесопожарного периода зарегистрировано 79 лесных пожаров. Действующих лесных пожаров нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ещё в конце июня отмечалось, что при пожарах в Хакасии погибли 24 человека, травмированы 27, спасены 73.

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