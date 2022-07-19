Село Износки, Калужская область, , 11:35 — REGNUM Калужским областным судом 62-летняя жительница Износковского района осуждена к 15 годам лишения свободы за умышленный поджог жилого дома, в результате которого погибли два человека, сообщили 19 июля корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Калужской области.

Приговор суда Прокуратура Калужской области

Судом установлено, что 23 декабря 2021 года осужденная находилась в доме своего бывшего сожителя, где также присутствовали его мать и еще одна женщина. При распитии спиртных напитков между подсудимой и матерью мужчины произошел словесный конфликт, в результате которого женщину выгнали из квартиры, закрыв входную дверь. Осужденная стала требовать, чтоб ее впустили обратно, — получив отказ, стала стучать в окна квартиры и увидела, что ее бывший сожитель и присутствующая в доме женщина лежат на одной кровати. Расценив увиденное как измену, злоумышленница из чувства ревности прошла в помещение террасы, где находился единственный выход из квартиры, и зажигалкой подожгла шланг газового баллона, расположенного рядом с входной дверью. Убедившись в распространении огня на террасе и блокировании огнем выхода из квартиры, подсудимая покинула место преступления.

В результате пожара деревянный одноэтажный дом сгорел полностью, погибли мужчина и женщина, отравившись угарным газом. Мать погибшего мужчины смогла выбежать из горящей квартиры на улицу и спаслась. В судебном заседании осужденная свою вину признала частично и показала, что совершила поджог дома из чувства ревности, увидев измену. Помимо 15 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, дополнительно судом назначено женщине ограничение свободы сроком на один год и два месяца.

Читайте ранее в этом сюжете: В калужском селе нетрезвая пенсионерка сожгла дом