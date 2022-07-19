Сеул, 19 июля, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Страны Запада примут жёсткие меры к нарушителям мирового порядка. Об этом заявила в Сеуле министр финансов США Джанет Йеллен.

Federalreserve Джанет Йеллен

Она заявила, что Запад будет вводить жёсткие меры против стран, «злоупотребляющим порядком и нарушающим его».

Во время речи в одном из комплексов южнокорейского предприятия LG, она рассказала, что США и союзники продолжат требовать приверженность нормам и ценностям, «которые лежат в основе мирового экономического порядка».

По словам министра, Россия использовала экономическую интеграцию в качестве оружия.