Москва, 19 июля, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Моске с начала реализации программы реновации (почти за пять лет) расселено 220 старых домов, сообщается на портале мэра столицы.

Sidik iz PTU Снос пятиэтажки

Лидером по количеству расселённых зданий стал Западный административный округ —расселено 37 пятиэтажек. На втором месте — Восточный АО (31 дом), на третьем — Юго-Западный АО (24 дома).

В настоящее время в процессе переезда в новые квартиры находятся жители ещё 301 пятиэтажки. Для строительства новых домов на территории Москвы подобрано 556 стартовых площадок.

Как сообщало ИА REGNUM, расселение пятиэтажек по реновации проводится во всех административных округах Москвы.

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