Сеул, , 09:21 — REGNUM Соединенные Штаты будут применять жесткие меры в отношении стран, нарушающих международный экономический порядок, заявила 19 июля министр финансов США Джанет Йеллен, как передает агентство Reuters.

Джанет Йеллен Federalreserve

«Россия использует экономическую интеграцию как оружие», — сказала она и призвала все ответственные страны объединиться в противостоянии России.

США добиваются расширения торговых связей с Южной Кореей и другими союзниками, чтобы повысить надежность логистических цепочек и предотвратить возможные манипуляции со стороны геополитических соперников, сказала Йеллен агентству.

Йеллен находится в Южной Корее на заключительном этапе своего 11-дневного визита в Индо-Тихоокеанский регион.

Ранее она обсудила с южнокорейским руководством возможность введения предельных цен на российскую нефть.

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