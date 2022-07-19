Санкт-Петербург, , 20:47 — REGNUM В России, благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», ширится сеть банков — участников программы «зонтичных» поручительств Корпорации МСП. Как сообщает телеграм-канал Корпорации МСП, банк «Санкт-Петербург» стал двенадцатым участником проекта, который призван в получении кредита упрощенным способом, если у предпринимателя не хватает залога для получения финансирования.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По сути, это гарантия Корпорации МСП перед банком, что обязательства заемщика по кредиту будут выполнены. Поручительством Корпорации можно «закрыть» до 50% суммы обеспечения по кредиту или до 70% при дополнительной поддержке от региональных гарантийных организаций. Обеспечение до 90% от суммы кредита предоставляется молодым и начинающим предпринимателям. Размер поручительства по кредиту одного заемщика или группы связанных заемщиков — до 1 млрд рублей, срок кредита — не более 180 месяцев. Поручительство для предпринимателей бесплатно, комиссию платит банк.

«Для предпринимателей финансовая поддержка становится еще доступнее благодаря новым банкам. Для бизнеса открыты дополнительные возможности для адаптации к новым экономическим условиям, создания, поддержки и развития производства, открытия дополнительных рабочих мест. Уже сегодня, благодаря «зонтичному» механизму кредит стал доступен каждому четвертому предпринимателю, а получение кредита стало бесшовным и автоматизированным для каждого предпринимателя», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Так, в Самарской области такие поручительства помогли уже более 200 предпринимателям общим объемом 2,15 млрд рублей. Объем гарантийной поддержки Корпорации МСП малого и среднего бизнеса Самарской области с начала года составил более 2 млрд рублей (по данным на 5 июля). Гарантии и поручительства для привлечения финансирования получили более 160 предпринимателей.

Более 300 предпринимателей Свердловской области привлекли финансирование на развитие бизнеса при помощи «зонтичных» поручительств Корпорации МСП более 2,97 миллиарда рублей.

С начала 2022 года более 70 предпринимателей Вологодской области получили гарантии и поручительства Корпорации МСП на общую сумму почти 780 млн рублей. Под «зонтичные» поручительства с момента запуска механизма (сентябрь 2021 г.) по данным на вторую декаду июня 2022 года более 50 компаний Вологодской области привлекли кредитных средств на общую сумму 219 млн рублей.

«Важно помочь малому и среднему бизнесу в сложившихся условиях — предоставить доступ к финансированию. Если у предпринимателя не хватает залогового обеспечения, он может обратиться в один из банков, которые аккредитованы по работе в рамках «зонтичного» механизма предоставления поручительств. Это упростит получение кредита, так как при помощи «зонтичного» поручительства Корпорации МСП можно покрыть до 50% риска. При этом поручительство будет выдано в одном окне банка в момент получения кредита», — пояснил заместитель генерального директора Корпорации МСП Иван Подберезняк.

Объем выданных гарантий и поручительств Корпорации МСП для привлечения финансирования малыми и средними компаниями Астраханской области составил с начала года более 300 млн рублей. Под «зонтичные» поручительства с момента запуска механизма (сентябрь 2021 г.) по данным на вторую декаду июня 2022 года более 50 предпринимателей Астраханской области привлекли кредитных средств на общую сумму более 380 млн рублей.

«Если у малого бизнеса возникают вопросы при получении кредита по антикризисной программе, можно оставить обратную связь на «Сервис 360°». Мы стараемся найти решение и оперативно помочь по каждому обращению. Через «Сервис 360°» можно обратиться и для решения вопросов, связанных с проведением проверок малого и среднего бизнеса, при получении мер поддержки, неправомерных действий по отношению к поставщикам из сферы МСП при закупках», — отметил заместитель генерального директора Корпорации МСП Андрей Железняков.

Более 100 предпринимателей Ярославской области уже получили гарантии и поручительства Корпорации МСП на общую сумму почти 1 млрд рублей. Под «зонтичные» поручительства с момента запуска механизма (сентябрь 2021 г.) по данным на вторую декаду июня 2022 года более 110 компаний Ярославской области привлекли кредитных средств на общую сумму более 1,22 млрд рублей.

«Зонтичный» механизм поручительств был разработан по поручению президента РФ и запущен Корпорацией МСП в сентябре 2021 года. Реализацию проекта в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.

Ранее к «зонтичной» программе Корпорации МСП присоединились Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Открытие, Промсвязьбанк, МСП Банк, Совкомбанк, РНКБ, АК Барс, Банк ЗЕНИТ, Тинькофф. В планах Корпорации МСП до конца 2022 года выдать кредитов с «зонтичным» поручительством на сумму свыше 170 млрд рублей.