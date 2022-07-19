Сеул, , 09:13 — REGNUM Россия использовала как оружие экономическую интеграцию с Западом, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

Джанет Йеллен U.S. Department of the Treasury

Глава Минфина выступила в Сеуле в одном из комплексов южнокорейской компании LG.

По словам американского министра, США и Южная Корея будут работать вместе, чтобы «продолжать требовать твёрдой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка».

По её словам, Запад будет вводить жёсткие меры против стран, «злоупотребляющим порядком и нарушающим его». Министр считает, что Россия использовала экономическую интеграцию в качестве «и с большим эффектом».

Йеллен заявила, что одним из самых мощных инструментов против России является ограничение цен на российскую нефть.

«Но мы не сможем сделать это в одиночку — нам понадобятся глобальные партнеры, которые будут работать вместе с нами», — сказала министр.