Канберра, 19 июля, 2022, 09:05 — ИА Регнум. Уникальная природа Австралии гибнет из-за лесных пожаров, засух и потепления, говорится в опубликованном 19 июля официальном докладе, который предупреждает о том, что множество видов животных находятся на грани исчезновения, передает агентство France-Presse.

Коалы

По данным доклада о состоянии окружающей среды за последние пять лет, в результате лесных пожаров «черного лета» 2019–2020 годов в Австралии сгорело более 8 миллионов гектаров местной растительности, от 1 до 3 миллиардов животных погибли или покинули места обитания.

Повышение температуры моря вызвало массовое обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе в 2016, 2017 и 2020 годах, говорится в докладе. Затем, по официальным данным, опубликованным в марте 2022 года, риф снова подвергся массовому обесцвечиванию.

Экологический ущерб усиливается из-за изменений климата, которые с начала XX века привели к потеплению средней температуры Австралии на 1,4 градуса C, отмечается в докладе.

Министр окружающей среды Австралии Таня Плиберсек назвала документ «шокирующим».

Плиберсек, член левоцентристской Лейбористской партии, пришедшей к власти на выборах в мае 2022 года, сказала, что ее предшественник в предыдущем консервативном правительстве получил доклад еще в декабре 2021 года, но так и не опубликовал его.

«Я не буду прятать голову в песок», — сказала она.