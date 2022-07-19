Москва, 19 июля, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Центральный банк России планирует обязать кредитные учреждения регистрировать новых клиентов в мобильных приложениях банков, используя единую биометрическую систему (ЕБС), пишет 19 июля газета «КоммерсантЪ».

Toshiyuki IMAI Биометрия

Отмечается, что чаще всего российские граждане открывают вклады и берут кредиты через мобильные приложения. После введения нового правила приложение сможет регистрировать новых клиентов только при помощи идентификации их через ЕБС.

По данным ЦБ, в ЕБС зарегистрировано всего 236,4 тыс. пользователей, а в банковских биометрических базах хранятся миллионы слепков. При этом банкиры считают, что инициатива регулятора актуальна только для новых клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, биометрические данные физлиц, собранные в банках, объединяют в единую систему без согласия гражданина, но с уведомлением.

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