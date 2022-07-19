Луганск, 19 июля 2022, 08:55 — REGNUM Взрыв в Донецком академическом областном драматическом театре Мариуполя произошёл из-за детонации взрывчатки внутри здания, сообщил 19 июля помощник главы МИД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.
Он рассказал, что 16 марта произошёл взрыв изнутри театра.
«За два-три дня волонтеры, военнослужащие ВСУ затаскивали ящики, ящиков было 67 или 68, ящики были небольшого размера — от трех до четырех килограммов взрывчатки, возможно, там были еще боеприпасы, мины, это значения не имеет, поскольку фугас, который был заложен, был очень мощный», — рассказал Киселёв.
Он проинформировал, что всего в результате взрыва погибли 14 человек, в том числе трое волонтёров и 11 бойцов ВСУ. Взрыв произошёл в момент, когда они пытались установить детонирующие устройства, но «что-то пошло не так».
Киселёв анонсировал скорую публикацию результатов исследований.
Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве утверждали, что к разрушениям театра в Мариуполе привёл российский авиаудар, а общее число жертв якобы составляет сотни человек.