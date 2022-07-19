Луганск, 19 июля, 2022, 08:55 — ИА Регнум. Взрыв в Донецком академическом областном драматическом театре Мариуполя произошёл из-за детонации взрывчатки внутри здания, сообщил 19 июля помощник главы МИД Луганской Народной Республики Виталий Киселёв.

ИА REGNUM Разрушенный украинскими нацистами драмтеатр Мариуполя

Он рассказал, что 16 марта произошёл взрыв изнутри театра.

«За два-три дня волонтеры, военнослужащие ВСУ затаскивали ящики, ящиков было 67 или 68, ящики были небольшого размера — от трех до четырех килограммов взрывчатки, возможно, там были еще боеприпасы, мины, это значения не имеет, поскольку фугас, который был заложен, был очень мощный», — рассказал Киселёв.

Он проинформировал, что всего в результате взрыва погибли 14 человек, в том числе трое волонтёров и 11 бойцов ВСУ. Взрыв произошёл в момент, когда они пытались установить детонирующие устройства, но «что-то пошло не так».

Киселёв анонсировал скорую публикацию результатов исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Киеве утверждали, что к разрушениям театра в Мариуполе привёл российский авиаудар, а общее число жертв якобы составляет сотни человек.