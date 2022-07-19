Москва, , 08:41 — REGNUM Министерство финансов РФ предлагает изменить бюджетное правило и закупать валюту на доходы от нефти дороже $60, пишут 19 июля «Ведомости» со ссылкой на близкий к российскому правительству источник.

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Минфин предлагает ориентироваться при расчете базовых нефтегазовых доходов на цену отсечения в $60 за баррель, зафиксировав объём добычи топлива на уровне 9,5 млн баррелей в сутки.

Обновленная министерством концепция бюджетного правила позволит ослабить курс российской валюты на 10–20 рублей. Уточняется, что обновленная конструкция бюджетных правил сейчас обсуждается в правительстве РФ, но о конкретных решениях говорить пока рано.

Как сообщало ИА REGNUM, именно отход от бюджетного правила стал одной из причин текущего укрепления курса рубля, которое некоторые эксперты считают избыточным, заявил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

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