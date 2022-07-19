Москва, , 08:41 — REGNUM Новым уровнем деградации назвал спикер Госдумы Вячеслав Володин предложение новой правительственной коалиции Эстонии запретить владение оружием гражданам России и Белоруссии, проживающим в стране.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Никто из глав европейских государств, Европарламент, ПАСЕ, ОБСЕ не возмутились, не осудили эстонские власти за человеконенавистническую позицию», — возмутился Володин в телеграм-канале.

Десятилетиями наблюдаются двойные стандарты Европы в сфере прав человека.

«Теперь новый уровень деградации европейской политики: ненависть к собственным гражданам — инакомыслящим», — констатировал спикер Госдумы.

О желании избавиться от несогласных говорится откровенно, очевидно, это делается в расчёте запугать своё население, убежден парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, новая правительственная коалиция Эстонии выступила с предложением, согласно которому гражданам России и Белоруссии, проживающим в республике, могут запретить владеть оружием, в том числе охотничьим. Кандидат на пост главы эстонского министерства внутренних дел Лаури Ляэнеметс отметил, что соответствующий закон в стране может быть принят уже в 2022 году.

В то же время предложение Союза владельцев оружия внести в закон об оружии поправку, запрещающую гражданам России владеть огнестрельным оружием в Эстонии, 22 марта 2022 года отклонил вице-канцлер по вопросам политики внутренней безопасности, правопорядка и миграции министерства внутренних дел республики Вейко Коммуссаар.

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