Омск, , 08:39 — REGNUM СУ СК РФ по Омской области известило о вынесении приговора в отношении 73-летнего жителя р. п. Знаменское Владимира Силкина, который зарезал своего знакомого, когда во время застолья разговор зашел о службе и прислужничестве.

Убийство publicdomainpictures.net

Следствием и судом установлено, что 25 июля 2021 года пенсионер пришит в гости к 72-летнему знакомому. Его насмешки в ходе распития спиртного гостю не понравились и он нанес хозяину четыре удара ножом в шею, от которых мужчина скончался на месте.

В ходе осмотра места происшествия следователями был обнаружен и изъят нож со следами крови, допрошены соседи, видевшие, как злоумышленник уходил из дома. Несмотря на то, что пенсионер не признавал свою вину, поясняя, что убийство совершил другой односельчанин, его алиби было опровергнуто собранными доказательствами.

Проанализировав представленные стороной государственного обвинения доказательства, присяжные заседатели вынесли вердикт о виновности подсудимого.

Приговором суда Силкину назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также с него взыскана компенсация морального вреда в сумме 2 млн рублей в пользу сына потерпевшего.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в части срока наказания.

Как сообщало ИА REGNUM, также следователи в Омске выясняют обстоятельства жестокого убийства женщины на почве ревности.

Читайте также: Омич, жестоко убивший сожительницу, находится в больнице под охраной