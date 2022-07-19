Вашингтон, 19 июля, 2022, 08:38 — ИА Регнум. Министерство обороны США договорилось с Lockheed Martin о строительстве около 375 истребителей F-35 в течение трех лет, сообщает 19 июля Reuters.

U.S. Air Force Истребитель F-35 компании Lockheed Martin

«Мы рады сообщить, что министерство и Lockheed Martin достигли предварительного соглашения о закупке следующей партии F-35 на основе 375 самолетов», — сказал заместитель министра обороны по вопросам закупки оружия Уильям Лаплант.

Предварительное соглашение достигнуто в тот момент, когда авиационная промышленность стремится продемонстрировать уверенность после разрушительной пандемии на первом с 2018 года авиасалоне Фарнборо, Великобритания.

Теперь сторонам предстоит окончательно определить цену и заключить официальный контракт, на что, вероятно, уйдет несколько недель, если не месяцев. Поэтому финальная стоимость сделки и цена каждого самолета пока еще не определены.

Первый самолет F-35A стоил 221 млн долларов, когда сошел с конвейера в 2007 году. С тех пор объемы производства увеличились и появились новые технологии, благодаря чему цена на этот стелс-истребитель пятого поколения снизилась до 79 млн долларов за штуку. Таким образом общая сумма сделки может составить около 30 млрд долларов.

Во время пандемии компания Lockheed высказывала прогнозы о том, что цена самолета может вырасти из-за сокращения производства и нарушения логистических цепочек.