Херсон, Украина, , 08:38 — REGNUM Украинским властям следует забыть о Херсонской области, заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Об этом 19 июля сообщает РИА Новости.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Киеву стоит забыть Херсонскую область и никогда не вспоминать, особенно в каких-то фантазиях, что будут освобождать, о ночи бандеровцев в Херсоне и прочее, все это невозможно», — цитирует агентство слова чиновника.

Стремоусов рассказал, что в области продолжается подготовка к референдуму, на котором будет поставлен вопрос о вхождении в состав России. Он также проинформировал, что тысячи жителей Херсонской области уже получили российские паспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, Запорожскую администрацию возглавит российский чиновник, выпускник «Школы губернаторов» Антон Кольцов.