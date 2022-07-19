с. Мыс, , 08:28 — REGNUM ГУ МВД РФ по Омской области 19 июля известило о ДТП со смертельным исходом. Предварительно установлено, что сегодня ночью неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигался по ул. Заречная в селе Мыс в районе дома № 19, допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части, и скрылся.

Омск Департамент информацмонной политики Омской области

В результате ДТП пешеход — мужчина 1984 г. р. от полученных травм скончался в карете скорой медицинской помощи. Автомобилиста разыскивают.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером, 15 июля: водитель автомобиля Renault 1976 года рождения на пересечении улиц 3-я Самарская и Талалихина в Омске сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде, который вёз шестилетнего ребёнка.

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