Берлин, 19 июля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Европейский союз идёт к «мегакризису» из-за провальной политики, которую проводят власти. Об этом пишет немецкий журналист Эрик Бонзе на портале Telepolis.

Europa.eu Флаги Евросоюза

Автор материала считает, что обстановка в ЕС была напряжённой ещё до украинского кризиса. В частности, выросла инфляция, а энергетический рынок был перегрет, в то время как страны-члены ЕС не могли договориться о совместных действиях.

Санкции против России привели к колебанию рынков и ещё большему росту цен, пишет Бонзе.

«Все же риски и побочные эффекты санкций ЕС были проигнорированы. Теперь результат оказался налицо. Это ужасно», — отмечает Бонзе.

По его словам, за изменением курса евро по отношению к доллару скрывается страх перед рецессией в Европе, вызванной газовым кризисом. При этом Еврокомиссия выглядит беспомощной, команда Урсулы фон дер Ляйен не может придумать ничего, кроме рекомендаций снизить температуру в обогреваемых помещениях до 19 градусов. Журналист считает такую политику провальной.

«ЕС с осени с открытыми глазами идет к мегакризису. Этот кризис уже давно не затрагивает только лишь энергетические рынки. Он также влияет на экономическую политику и валютный союз — и, таким образом, на «ядро» ЕС», — говорится в материале.

Автор допускает, что в Евросоюзе может назреть крах — кризис с непредвиденными последствиями.