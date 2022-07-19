Кабул, , 08:21 — REGNUM Официальная делегация из Пакистана в составе 12 человек вылетела в Кабул для обсуждения импорта угля из Афганистана, передает Shafaqna.

В состав делегации входят Шахвала Ахмад Фаруки, министр торговли, Рашид Махмуд Лангариан, министр энергетики и еще десять человек. Делегация должна провести переговорить с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об импорте афганского угля.

Канцелярия премьер-министра Пакистана сформировала комитет под руководством министра обороны для изучения возможности импорта угля из Афганистана.

Согласно сообщениям, на третьем заседании Комитета по управлению границами под председательством министра обороны Пакистана Хаваджи Асифа было решено, что взаимодействие с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) необходимо для упрощения вопросов управления границами для свободы торговли.